Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 12 ha votato il 12,52%

Da reggiotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei venti Comuni del Reggino è stata del 12,52%. In totale, sono 302 le sezioni elettorali attive sul territorio, tra cui quattro ospedaliere. Il corpo elettorale complessivo ammonta a 216.000 cittadini iscritti. Le consultazioni riguardano l’elezione delle amministrazioni comunali e si svolgono in tutta la provincia, con la partecipazione distribuita su più di duecento sezioni.

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Venti Comuni al voto, oltre l'Amministrazione di Reggio Calabria, 302 le sezioni allestite sul territorio metropolitano, di cui quattro ospedaliere, con un corpo elettorale formato da 216.024 cittadini.Questi i numeri delle elezioni comunali in corso di svolgimento oggi, dalle ore 7 alle 23, e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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