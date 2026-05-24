Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 12 ha votato il 12,52%

Notizia in breve

Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei venti Comuni del Reggino è stata del 12,52%. In totale, sono 302 le sezioni elettorali attive sul territorio, tra cui quattro ospedaliere. Il corpo elettorale complessivo ammonta a 216.000 cittadini iscritti. Le consultazioni riguardano l’elezione delle amministrazioni comunali e si svolgono in tutta la provincia, con la partecipazione distribuita su più di duecento sezioni.