Elezioni 2026 affluenza per i 20 Comuni al voto | nel Reggino alle 12 ha votato il 12,52%
Alle ore 12, l’affluenza alle urne nei venti Comuni del Reggino è stata del 12,52%. In totale, sono 302 le sezioni elettorali attive sul territorio, tra cui quattro ospedaliere. Il corpo elettorale complessivo ammonta a 216.000 cittadini iscritti. Le consultazioni riguardano l’elezione delle amministrazioni comunali e si svolgono in tutta la provincia, con la partecipazione distribuita su più di duecento sezioni.
Venti Comuni al voto, oltre l'Amministrazione di Reggio Calabria, 302 le sezioni allestite sul territorio metropolitano, di cui quattro ospedaliere, con un corpo elettorale formato da 216.024 cittadini.Questi i numeri delle elezioni comunali in corso di svolgimento oggi, dalle ore 7 alle 23, e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
DOMANI E LUNEDÌ SI VOTA PER 50 SINDACI, DI CUI 10 NEL VICENTINO E 2 NELL'ALTA PADOVANA | 23/05/2026
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