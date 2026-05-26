Il 26 maggio 2026 si sono svolti i ballottaggi per la città di Arezzo. Il centrodestra ha ottenuto un vantaggio di 12 punti percentuali rispetto al centrosinistra. La sfida finale tra i due schieramenti si terrà nelle prossime settimane. Nessun candidato è stato eletto al primo turno e l’esito definitivo sarà deciso nel secondo turno di voto.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Il gioco del trono si trascina al ballottaggio. Non è questo il giorno per eleggere il sindaco di Arezzo. Fortuna che di qui al weekend del 7 e 8 giugno c’è spazio per l’enciclica su un primo turno all’insegna del tripolarismo. Per sommissimi capi, partendo dai candidati: Comanducci a 12 chilometri da Ceccarelli (43,9 a 32,1), strabiliante vittoria di Pirro di Donati al 20% e gli altri tre candidati (Marinelli, Menchetti e Andreani) dall’1,8 in giù. Luci e ombre nel campo largo. Gli estremi, se il raffronto è col dato di 8 mesi fa, sarebbero persino quelli della decrescita infelice. https:www.lanazione.itpratopoliticarisultati-elezioni-prato-eqz2mjyw L’unico sussulto è quello del Pd primo partito tra le mura medicee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ballottaggio per Arezzo: elezioni, sindaco in sospeso. Centrodestra avanti +12 sul centrosinistra. Ora la sfida finale

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