Elezioni lo spoglio viaggia in ritardo | mancano ancora sezioni

Notizia in breve

Il conteggio dei voti per le elezioni comunali e quartieri procede con ritardo. A 24 ore dalla chiusura delle urne, risultano ancora da scrutinare due sezioni su un totale di 253. I dati ufficiali indicano che lo spoglio non è ancora completo, lasciando in sospeso l’esito di queste sezioni. Nessuna informazione dettagliata sui motivi del ritardo è stata comunicata.