Elezioni lo spoglio viaggia in ritardo | mancano ancora sezioni
Il conteggio dei voti per le elezioni comunali e quartieri procede con ritardo. A 24 ore dalla chiusura delle urne, risultano ancora da scrutinare due sezioni su un totale di 253. I dati ufficiali indicano che lo spoglio non è ancora completo, lasciando in sospeso l’esito di queste sezioni. Nessuna informazione dettagliata sui motivi del ritardo è stata comunicata.
Viaggia in ritardo il conteggio dei voti per sindaco, consiglio comunale e Quartieri. A 24 ore dalla chiusura delle votazioni e dall'inizio dello scrutinio mancano all'appello ancora due sezioni delle 253 complessive (secondo i dati del Comune). Più indietro la conta riguardo le singole. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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