Elezioni l’augurio dell’Azione cattolica ai neo eletti | Siano prima di tutto al servizio dei più deboli

L’Azione cattolica diocesana ha inviato un messaggio di buon lavoro ai nuovi sindaci e consiglieri comunali eletti nei Comuni della provincia di Agrigento. Nell’appello, si invita gli amministratori a mettere al primo posto il servizio ai più deboli. La nota sottolinea l’importanza di un impegno concreto per la tutela delle persone vulnerabili, senza entrare nel merito delle singole elezioni o delle preferenze espresse.

Un augurio di buon lavoro ai neo sindaci e ai nuovi consiglieri comunali eletti nei Comuni della provincia di Agrigento arriva dall’Azione cattolica diocesana che ha diffuso una nota rivolta ai nuovi amministratori locali. “La Presidenza diocesana rivolge ai neo sindaci e ai nuovi consiglieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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