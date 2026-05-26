Amministrative 2026 | gli auguri ai neo-eletti e i bilanci sui risultati
Dopo le elezioni amministrative del 2026, sono arrivati gli auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci e consiglieri eletti. Si sono anche fatti bilanci sui risultati del voto, con attenzione ai dati relativi ai candidati e alle preferenze raccolte. Le dichiarazioni riguardano principalmente l’insediamento e le prime attività dei rappresentanti eletti, senza approfondimenti su eventuali sviluppi futuri o analisi politiche.
Si susseguono auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci e consiglieri del nostro territorio e bilanci sull'esito delle amministrative. In particolare, il presidente della Provincia, Giuseppe Parente, ha inteso “augurare innanzitutto in bocca al lupo a chi dovrà affrontare la sfida del ballottaggio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
BENEVENTO, INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE.
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