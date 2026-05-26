Elezioni in via Grigna il voto per il Consiglio finisce in parità

Notizia in breve

Le elezioni provinciali 2026 si sono concluse con un risultato di parità tra centrodestra e centrosinistra. Nel nuovo consiglio, ciascuno schieramento ha ottenuto otto rappresentanti. La consultazione si è svolta in via Grigna e i risultati sono stati ufficializzati senza variazioni rispetto al conteggio iniziale. Nessuna formazione ha superato l’altra in termini di seggi, portando a un equilibrio tra le due forze politiche nel consiglio provinciale.