Elezioni in via Grigna il voto per il Consiglio finisce in parità
Le elezioni provinciali 2026 si sono concluse con un risultato di parità tra centrodestra e centrosinistra. Nel nuovo consiglio, ciascuno schieramento ha ottenuto otto rappresentanti. La consultazione si è svolta in via Grigna e i risultati sono stati ufficializzati senza variazioni rispetto al conteggio iniziale. Nessuna formazione ha superato l’altra in termini di seggi, portando a un equilibrio tra le due forze politiche nel consiglio provinciale.
Si sono concluse in parità fra centrodestra e centrosinistra le elezioni provinciali 2026 che vedono nel nuovo consiglio 8 esponenti per ciascun schieramento. Il voto per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza ha coinvolto sindaci e consiglieri comunali: 806 elettori su 877 aventi diritto, pari a un’affluenza del 91,9%, poco distante dai dati del voto 2024 per l’elezione di Presidente e Consiglio (92,43%). Per la lista Insieme per la Brianza (centrodestra), gli 8 seggi vanno a Claudio Rebosio, il più votato con 7.055 voti ponderati, Emmanuel Villa (6.305), Dante Cattaneo (5.003), Andrea Villa (4.911), Massimiliano Longo (4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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