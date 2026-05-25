ELEZIONI CESA Guida confermato per il terzo mandato | ecco il nuovo consiglio comunale Nodo parità a 401 voti nell’opposizione
Il sindaco di Cesa ha ottenuto il terzo mandato consecutivo alle elezioni comunali, confermando la sua posizione di leader politico della città. La composizione del nuovo consiglio comunale è stata resa nota, con la guida che è stata confermata per un ulteriore mandato. Tra gli elementi di rilievo, si segnala un nodo di parità tra le opposizioni, con entrambe le parti che hanno ottenuto 401 voti.
A Cesa il sindaco Enzo Guida conquista il terzo mandato consecutivo alla guida del Comune e si conferma ancora una volta leader politico della città. Il candidato della lista “Solo Cose Belle” ha ottenuto 3.766 preferenze, superando nettamente lo sfidante Giuseppe Fiorillo, fermo a quota 2.269. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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