ELEZIONI CESA Guida confermato per il terzo mandato | ecco il nuovo consiglio comunale Nodo parità a 401 voti nell’opposizione

Notizia in breve

Il sindaco di Cesa ha ottenuto il terzo mandato consecutivo alle elezioni comunali, confermando la sua posizione di leader politico della città. La composizione del nuovo consiglio comunale è stata resa nota, con la guida che è stata confermata per un ulteriore mandato. Tra gli elementi di rilievo, si segnala un nodo di parità tra le opposizioni, con entrambe le parti che hanno ottenuto 401 voti.