In Toscana, i leader politici hanno dichiarato che il risultato elettorale mostra chiaramente la volontà di unirsi per vincere. La coalizione ha ottenuto un consenso che rafforza la strategia di unione tra le forze politiche. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sui dati specifici, ma si sottolinea come questa vittoria sia il risultato di un fronte compatto. Le dichiarazioni sono state rilasciate subito dopo la chiusura delle urne.

FIRENZE – “La Toscana ha parlato con chiarezza e ci consegna una grande soddisfazione politica e una indicazione altrettanto chiara per il futuro: uniti si vince. I risultati delle amministrative confermano la forza di un centrosinistra largo, credibile e radicato nei territori, capace di parlare alle comunità e di costruire proposte concrete per il futuro”. Lo dichiara il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi commentando l’esito del voto amministrativo. “Le vittorie a Prato, Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno e negli altri comuni rappresentano un risultato straordinario che premia il lavoro svolto in questi anni da amministratori, candidati, militanti e coalizioni che hanno scelto di mettere al centro i bisogni delle persone e non le divisioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - In Toscana avanza il campo largo: “Indicazione chiara per il futuro: uniti si vince”

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