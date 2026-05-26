Nella provincia di Napoli, tre donne sono state confermate come sindache di comuni nel campo progressista. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che la provincia si avvicina a un modello di riferimento simile a quello dell’Emilia Romagna, sulla base dei primi risultati parziali delle elezioni comunali.

«La provincia di Napoli è la nuova Emilia Romagna», esulta un dirigente del Pd quando arrivano i primi, e parziali, risultati dai comuni. Non è una consolazione per non essere entrati in partita a Venezia ma almeno i dem lo leggono come un risultato positivo in vista delle prossime politiche. Al netto di schieramenti dove, non sempre, si è riuscito a chiudere l’alleanza con l’M5s e l’aiuto, spesso, di civiche che non aiutano a focalizzare bene il peso specifico dei partiti tradizionali. Senza contare Salerno dove grillini e dem (che non hanno presentato il simbolo) escono comunque ammaccati dalla vittoria solitaria, ma non strabordante come in passato, di Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni Comunali, provincia di Napoli bunker del centrosinistra: tris di sindache nel campo progressista

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