Elezioni Comunali provincia di Napoli bunker del centrosinistra | tris di sindache nel campo progressista
Nella provincia di Napoli, tre donne sono state confermate come sindache di comuni nel campo progressista. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che la provincia si avvicina a un modello di riferimento simile a quello dell’Emilia Romagna, sulla base dei primi risultati parziali delle elezioni comunali.
«La provincia di Napoli è la nuova Emilia Romagna», esulta un dirigente del Pd quando arrivano i primi, e parziali, risultati dai comuni. Non è una consolazione per non essere entrati in partita a Venezia ma almeno i dem lo leggono come un risultato positivo in vista delle prossime politiche. Al netto di schieramenti dove, non sempre, si è riuscito a chiudere l’alleanza con l’M5s e l’aiuto, spesso, di civiche che non aiutano a focalizzare bene il peso specifico dei partiti tradizionali. Senza contare Salerno dove grillini e dem (che non hanno presentato il simbolo) escono comunque ammaccati dalla vittoria solitaria, ma non strabordante come in passato, di Vincenzo De Luca. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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