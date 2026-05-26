Cacciari stronca il cosiddetto "campo largo", uscito sconfitta dalle elezioni comunali a Venezia. "Tutti i sondaggi parlavano di partita aperta. E poi Venezia era stato l'unico posto in Veneto dove a marzo al referendum avevano vinto i No. Perciò direi che gli elettori di centrosinistra stavolta non. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Comunali Venezia, Cacciari stronca il "campo largo": "Mio nipote Tommaso avrebbe preso più voti di Martella"

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