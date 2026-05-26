Elezioni comunali tutti i risultati in provincia di Roma Solo due comuni al ballottaggio

Durante le elezioni comunali in provincia di Roma, sono stati eletti i consigli di 15 comuni, mentre due comuni sono andati al ballottaggio. La maggior parte delle amministrazioni ha confermato i propri candidati, con alcuni cambi di governance. La tornata ha riguardato 17 consigli comunali, con i risultati definitivi comunicati nelle ore successive al voto. Solo due comuni sono rimasti in attesa del secondo turno, previsto per le prossime settimane.

Due soli comuni al ballottaggio e tante conferme. Si è chiusa la tornata elettorale dedicata al rinnovo di 17 consigli comunali in provincia di Roma. Poche le sorprese uscite dalle urne e tanti testa a testa, specialmente nei paesi più piccoli. L'affluenza media registrata è stata del 61,73%, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Elezioni provinciali a Salerno, i risultati lista per lista. Chi sono gli eletti

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