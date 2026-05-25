Il 24 e 25 maggio 2026 si sono svolte le elezioni amministrative in 37 Comuni del Lazio. Sono stati eletti i nuovi sindaci di alcuni di questi comuni, mentre altri sono ancora in attesa di conoscere i risultati definitivi dopo il ballottaggio. La consultazione ha coinvolto diverse realtà locali, con risultati ancora da ufficializzare in alcuni casi. Le operazioni di voto si sono concluse senza particolari problemi e i dati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

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© Cronachecittadine.it - Elezioni Comunali il 24 e 25 Maggio 2026. Nel Lazio si votava in 37 Comuni. Ecco i nomi di tutti i Sindaci eletti e di quelli che andranno al ballottaggio

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27-04-2026 - Nel Lazio 37 comuni alle urne i prossimi 24 e 25 maggio

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