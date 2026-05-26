Elezioni comunali | trionfi a Salerno e Venezia ballottaggi in arrivo

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria a Venezia già al primo turno delle elezioni comunali. A Salerno, i candidati del centrodestra hanno prevalso, mentre a Trani e Lecco si avviano ai ballottaggi. Le elezioni hanno visto confronti tra candidati di diverse coalizioni, con risultati definiti in questa fase della consultazione. Sono attesi i prossimi turni di voto per decidere i sindaci di alcune città.

? Domande chiave Chi vincerà i ballottaggi decisivi tra Arezzo, Trani e Lecco?. Come ha fatto il centrodestra a conquistare Venezia al primo turno?. Quali città vedranno un cambio di rotta dopo i risultati di Messina?. Perché il consenso di De Luca a Salerno è così netto?.? In Breve Vincitore a Mantova Andrea Murari con il 69,89% dei voti.. Riconfermata Giovanna Bruno ad Andria con il 76% dei consensi.. Ballottaggio ad Arezzo tra Marcello Comanducci (44%) e Vincenzo Ceccarelli (32%).. A Pistoia Giovanni Capecchi vince al primo turno con il 53%.. Vincitori e sconfitte hanno ridisegnato la mappa amministrativa di 16 capoluoghi tra Reggio Calabria e Crotone, con i risultati che arrivano dalle piazze di Salerno, Messina e Venezia nelle prime ore di questo martedì 26 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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