Elezioni Comunali 2026 a Venezia cori e applausi all’arrivo di Simone Venturini

Durante un evento pubblico a Venezia, numerosi cittadini hanno accolto con cori e applausi il candidato a sindaco del centro-destra, Simone Venturini. La folla si è radunata per ascoltare le sue dichiarazioni, dimostrando entusiasmo. L’appuntamento si inserisce nella campagna elettorale per le elezioni comunali del 2026. Venturini ha salutato i presenti, senza rilasciare dichiarazioni specifiche. La manifestazione si è svolta in un clima di grande partecipazione popolare.

Una marea di gente ad attendere il candidato a sindaco di Venezia del centro-destra, Simone Venturini. Cori e tanti applausi in attesa di una nomina che stando ai risultati sembra ormai certa. Con il prossimo primo cittadino anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e il senatore di Fratelli D’Italia Raffele Speranzon. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Elezioni Comunali 2026, a Venezia cori e applausi allarrivo di Simone Venturini

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