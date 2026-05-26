Dopo le elezioni comunali che hanno coinvolto circa 750 comuni e 18 capoluoghi, il centrodestra ha ottenuto vittorie a Venezia e Reggio Calabria. La coalizione di centrosinistra, invece, ha subito pesanti sconfitte in quei territori. Un rappresentante di un partito di destra ha dichiarato che gli italiani si fidano di Meloni, sottolineando il risultato come un segnale positivo per il centrodestra.

“Leelezionihanno mandato un segnale chiaro:gli italiani si fidano di Giorgia Melonie hanno premiato il suo buon governo.Una sconfitta per il Campo largodi Schlein e Conte tutto tasse e immigrazione incontrollata“. Ai microfoni di un nugolo di giornalisti assiepati di fronte Palazzo Madama,Marco Scurria, vicecapogruppo diFratelli d’Italiaal Senato, commenta gli esiti delleelezioni comunaliche hanno consegnato al centrodestra gli importanti capoluoghi diVenezia e Reggio Calabria. All’indomani della due giorni di tornata elettorale che ha coinvolto quasi 750 comuni e18 importanti capoluoghi, chiamando alle urne oltre 6 milioni di italiani, il verdetto è unacocente delusione per il Campo largo, che spezza il clima di euforia diffusosi in seguito allavittoria del “No” al referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni comunali, Scurria (Fdi): “Sconfitta Campo Largo, italiani si fidano di Meloni”

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