Elezioni comunali a Salerno il campo largo corteggia Di Lorenzo e Zambrano

A Salerno si svolgono le elezioni comunali e il campo largo, formato da diversi movimenti politici dell’area di centrosinistra senza il coinvolgimento di Partito Democratico e Psi, sta cercando di convincere Di Lorenzo e Zambrano a candidarsi come alternative alla candidatura di Vincenzo De Luca. I gruppi stanno dialogando per definire le possibili candidature e rafforzare la propria posizione nella corsa elettorale.

Uno dei due esponenti della società civile potrebbe essere il nome del centrosinistra alternativo alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca Movimenti politici in corso nell'area di centrosinistra, il cosiddetto campo largo (senza Pd e Psi), che sta lavorando ad un'alternativa alla candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca. In questi giorni M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Oltre, Popolari e Moderati, Salerno in Comune, Salute e Vita ed altre forze civiche, starebbero sondando la disponibilità di due nomi di peso della società civile salernitana. Si tratta di Alberto Di Lorenzo, l'ex super-dirigente del Comune, un tempo fedelissimo proprio di De Luca, con il quale i rapporti si sono interrotti da tempo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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