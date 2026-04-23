Elezioni comunali 2026 Maria Natale firma la candidatura a sindaco | campo largo di centrosinistra

Maria Natale ha ufficialmente presentato la propria candidatura a sindaco di San Nicola la Strada per le elezioni comunali del 2026. La candidata si presenta con una coalizione di centrosinistra composta da forze politiche e civiche che hanno deciso di sostenere un progetto condiviso per la città. La candidatura è stata formalizzata con la firma ufficiale, segnando l'inizio della campagna elettorale in vista delle elezioni di fine mandato.

Maria Natale ha firmato ufficialmente la propria candidatura a Sindaca di San Nicola la Strada, alla guida di una coalizione larga di centrosinistra, ampia, coesa e riconoscibile, sostenuta da forze politiche e civiche che hanno scelto di unirsi attorno a un progetto chiaro per la città.A.🔗 Leggi su Casertanews.it

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