Elezioni comunali la mappa dei nuovi sindaci Lo sceriffo De Luca e il barone rosso Crisafulli polverizzano i partiti

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessun ribaltone, nessun effetto referendum, il centrodestra mette la propria bandierina su Reggio Calabria e Venezia, mentre il campo largo ottiene Prato e Pistoia. Impossibile ignorare l'affermazione di singoli personaggi, che conquistano i voti polverizzando le insegne di partito, come De Luca. 🔗 Leggi su Today.it

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