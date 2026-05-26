Elezioni comunali la mappa dei nuovi sindaci Lo sceriffo De Luca e il barone rosso Crisafulli polverizzano i partiti

Nessun ribaltone, nessun effetto referendum, il centrodestra mette la propria bandierina su Reggio Calabria e Venezia, mentre il campo largo ottiene Prato e Pistoia. Impossibile ignorare l'affermazione di singoli personaggi, che conquistano i voti polverizzando le insegne di partito, come De Luca. 🔗 Leggi su Today.it

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RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CAMPANIA 2026: Scrutinio in Diretta

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