Elezioni comunali, i risultati

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, mentre ha confermato Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, è stato eletto sindaco a Salerno.

Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, sindaco a Salerno. Per il campo largo Biffoni si conferma a Prato. Il centrosinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", ha commentato la premier meloni. E Schlein rivendica invece la forza del campo progressista unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Risultati elezioni comunali: i nuovi sindaci e le città al ballottaggioIl centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno. Si conferma a Prato anche Biffoni per il Campo Largo. tg24.sky.it

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