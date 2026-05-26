Elezioni comunali i risultati

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra ha ottenuto la vittoria a Reggio Calabria al primo turno, mentre ha confermato Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, è stato eletto sindaco a Salerno.

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Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, sindaco a Salerno. Per il campo largo Biffoni si conferma a Prato. Il centrosinistra vince a Mantova, Pistoia e Avellino. "E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani", ha commentato la premier meloni. E Schlein rivendica invece la forza del campo progressista unito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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