Elezioni comunali a Laurino | i risultati

A Laurino, Francesco Gregorio è stato eletto sindaco con il 73,61% dei voti, ottenendo 664 preferenze. Il suo sfidante, Paolo Fiorentino Nese, ha raccolto 238 voti, pari al 26,39%. I risultati sono stati ufficializzati dopo le urne chiuse e lo scrutinio.

A Laurino il neo primo cittadino è Francesco Gregorio. Il sindaco si è imposto con 664 voti (73,61%) contro i 238 voti (26,39%) di Paolo Fiorentino Nese. Gli elettori chiamati al voto erano 1.661, i votanti sono stati 923 (55,57%). 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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