Elezioni comunali a Maiori | i risultati
A Maiori, il nuovo sindaco ha ottenuto 1.089 voti, pari al 51,47% delle preferenze. La sua vittoria è stata conseguita contro un avversario che ha raccolto circa 1.030 voti. La differenza tra i due candidati si aggira intorno a 59 voti. Le schede valide sono state complessivamente 2.119. La partecipazione alle urne si è attestata intorno al 70%.
A Maiori il neo primo cittadino è Gianpiero Romano. Il sindaco si è imposto con 1.089 voti (51,47%) contro i 1.706 voti (48,53%) dell’uscente Antonio Capone. Gli elettori chiamati al voto erano 5.399, i votanti sono stati 3.592 (66,53%). . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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