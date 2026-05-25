Elezioni comunali a Maiori | i risultati

Notizia in breve

A Maiori, il nuovo sindaco ha ottenuto 1.089 voti, pari al 51,47% delle preferenze. La sua vittoria è stata conseguita contro un avversario che ha raccolto circa 1.030 voti. La differenza tra i due candidati si aggira intorno a 59 voti. Le schede valide sono state complessivamente 2.119. La partecipazione alle urne si è attestata intorno al 70%.