Elezioni comunali ecco tutti i nomi per Tittarelli Sette liste in campo quattro sono civiche

Per le elezioni comunali nel centrodestra, sono state presentate sette liste di candidati. Tra queste, tre sono partiti politici, mentre quattro sono civiche. Il candidato a sindaco per il centrosinistra è Gianluca Tittarelli, che si presenta con questa alleanza composta da partiti e civiche. La campagna elettorale si svolge quindi con diverse forze in campo, ognuna con i propri rappresentanti e programmi.

Sette liste in campo per il centrosinistra guidato dal candidato a sindaco Gianluca Tittarelli. Ci sono tre partiti ( Pd, Avs, M5S ) e tre quattro civiche (Uniamo Macerata, Riformisti Macerata, Strada Comune e L’altra Macerata). PARTITO DEMOCRATICO. Luigi Benedetti, Giorgia Berardinelli, Andrea Bertini, Roberto Cappelloni, Silvia Cicconi, Ninfa Contigiani, Laura Maria Corbelli, Stefano D’Amico, Tommaso Domizi, Franco Forti, Alessia Giampaoli, Mario Iesari, Marina Lombardello, Alessandra Machella, Primo Mascitti, Paolo Minocchi, Angela Montironi, Giuseppe Nardi, Sokhna Ndao (detta Sonia), Paola Ottaviani, Andrea Perticarari, Francesca Pierandrei, Cristina Rapacci, Romeo Renis, Narciso Ricotta, Alessia Scoccianti, Alia Simoncini, Katia Soldini, Daniele Staffolani, Gianfranco Stortoni, Pierpaolo Tartabini, Mario Tullio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali, ecco tutti i nomi per Tittarelli. Sette liste in campo, quattro sono civiche Notizie correlate Elezioni comunali a Salerno, Salzano: "Liste civiche in crescita e partiti in crisi"“La moltiplicazione delle liste civiche, cui ormai si assiste da tempo, è dovuta alla perdita di credibilità dei partiti storici, ridotti sempre di... Leggi anche: Elezioni, ecco i primi nomi delle varie civiche Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Elezioni, parte la corsa in undici comuni; Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidati; La primavera delle elezioni, ecco i 18 Comuni che vanno al voto; Elezioni comunali, Città Domani 3.0: ecco tutti i candidati di Pirozzi. Elezioni comunali, ecco tutti i nomi per Tittarelli. Sette liste in campo, quattro sono civicheSette liste in campo per il centrosinistra guidato dal candidato a sindaco Gianluca Tittarelli. Ci sono tre partiti (Pd, ... ilrestodelcarlino.it Elezioni Reggio Calabria, ecco la lista del PD: tutti i NOMI dei candidati, c’è Maria Antonietta RositaniIl Partito Democratico ha ufficialmente presentato la propria lista in vista delle prossime elezioni comunali, dopo un lungo lavoro politico e organizzativo che ha portato alla costruzione di una prop ... strettoweb.com ELEZIONI COMUNALI IN CALABRIA, OGGI LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE Scade il termine per il deposito delle candidature nei 79 comuni al voto: regole, sistemi elettorali e novità del 2026 https://www.calabriainchieste.it/2026/04/25/elezioni-comunali-i - facebook.com facebook Arcidano, elezioni comunali: Davide Fanari si ripresenta x.com