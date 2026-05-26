Elezioni comunali | Gribaudo analizza il recupero del centrosinistra

Le elezioni comunali hanno portato a riflettere sulle strategie del centrosinistra, con focus sul mantenimento del consenso a Venezia e sulla vittoria a Prato. A Venezia, il sostegno a Brugnaro continua a resistere, mentre a Prato si è affermato un candidato del centrosinistra nonostante le inchieste. Questi risultati sollevano domande sulle dinamiche politiche e sul ruolo delle inchieste giudiziarie nelle campagne elettorali.

? Domande chiave Perché il consenso di Brugnaro a Venezia resiste ancora al centrosinistra?. Come ha fatto Biffoni a vincere a Prato nonostante le inchieste?. Chi potrà sostituire il modello di potere di De Luca a Salerno?. Quali temi economici sposteranno il voto nelle prossime elezioni nazionali?.? In Breve Vittoria di Matteo Biffoni a Prato nonostante le inchieste giudiziarie contro Ilaria Bugetti.. Ritorno di Vincenzo De Luca a Salerno dopo il termine del mandato regionale.. Sconfitta del candidato Andrea Martella a Venezia contro il consenso dell'ex sindaco Brugnaro.. Recupero territoriale del centrosinistra a Pistoia, Avellino e Chieti dopo i recenti ballottaggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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