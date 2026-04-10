Domenica 12 aprile 2026 si svolgeranno a Pistoia le primarie del centrosinistra, un appuntamento importante per la scelta del candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La sfida principale vede contrapposti due candidati, uno sostenuto dal partito di governo e l’altro da una coalizione di centrosinistra. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi sulla loro preferenza, contribuendo alla definizione della candidatura ufficiale.

PISTOIA – Domenica 12 aprile 2026 si vota a Pistoia per le primarie del centrosinistra. I cittadini sono chiamati a scegliere il candidato sindaco in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il confronto vede protagonisti il civico Giovanni Capecchi e la Dem Stefania Nesi. L’appuntamento segna la fine di una campagna elettorale vissuta – hanno dichiarato in più occasioni entrambi i candidati – non come scontro frontale, ma come laboratorio programmatico per scuotere la città da quello che Capecchi e Nesi definiscono il “torpore amministrativo” degli ultimi anni. Comune a entrambi è la diagnosi: una Pistoia “spenta”, con un’economia che arranca e i pilastri del territorio — vivaismo e Hitachi — percepiti come realtà isolate dal tessuto urbano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni Comunali a Pistoia: primarie del centrosinistra, sfida Capecchi-Nesi domenica 12

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