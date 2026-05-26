Elezioni comunali anomale a Monteleone | 6 candidati sindaco senza nemmeno un voto

A Monteleone di Puglia, durante le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, sei candidati sindaco non hanno ricevuto alcun voto. L’affluenza alle urne è stata del 46,65%, la più bassa della provincia di Foggia e tra le più basse tra gli undici comuni coinvolti. La votazione si è conclusa con questa anomala situazione, senza che nessuno dei candidati ottenesse preferenze.

A Monteleone di Puglia, piccolo borgo dei Monti Dauni con meno di mille abitanti, le elezioni comunali del 24 e 25 maggio si sono chiuse con un'affluenza del 46,65% degli aventi diritto al voto: la percentuale più bassa registrata in tutta la provincia di Foggia, ultima su undici comuni chiamati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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