Domenica 25 e lunedì 25 maggio 2026 si vota in quattro comuni toscani: Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio. Quasi cinquecentomila elettori sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. In caso di ballottaggio, le votazioni si terranno il 7 e 8 giugno. Venti comuni totali partecipano alle elezioni, con un calendario che prevede anche eventuali seconde tornate.

FIRENZE – Sono venti i comuni chiamati alle urne in Toscana, quasi cinquecentomila gli elettori che domenica 25 e lunedì 25 maggio 2026 (con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno) votano per rinnovare sindaci e consigli comunali. Le sfide più attese sono quelle dei tre capoluoghi di provincia Prato, Pistoia e Arezzo e per il Comune di Viareggio. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Nel caso di Arezzo si tratta di una naturale scadenza del mandato, mentre sia Pistoia che Prato arrivano al voto per la conclusione anticipata delle precedenti amministrazioni. Pistoia scegliera’ il sostituto di Alessandro Tomasi (centrodestra), dopo che l’ex sindaco – candidato a presidente della Regione Toscana in contrapposizione a Giani – ha scelto di far parte del nuovo consiglio regionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Elezioni comunali in Toscana: al voto Prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio. I candidati a sindaco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali Prato. Intervista a Enrico Zanieri, candidato sindaco per Unità Popolare

Sullo stesso argomento

Elezioni in Toscana, i sondaggi di Arezzo, Pistoia e Prato. Ecco chi è in vantaggioFirenze, 7 maggio 2026 – Si avvicina il voto amministrativo del 24 e 25 maggio che chiamerà alle urne 484.

Confesercenti, elezioni comunali a Prato: ecco le 10 richieste ai candidati a sindacoMatteo BiffoniAvvocato e politico del Partito Democratico, è stato sindaco di Prato dal 2014 al 2024 e successivamente consigliere regionale della...

Dove e quando si vota in Toscana per le elezioni comunali 2026: liste e candidati a Prato, Pistoia e Arezzo x.com

Elezioni comunali, si vota a Sesto, Figline e Prato: tutti i candidati sindacoSi vota in 20 Comuni della Toscana in questo weekend, per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale. Sesto Fiorentino e Figline e Incisa Valdarno i Comuni fiorentini coinvolti, ma si vota anche in ... 055firenze.it

Dove e quando si vota in Toscana per le elezioni comunali 2026: liste e candidati a Prato, Pistoia e ArezzoTra le altre città importanti Viareggio e Sesto Fiorentino. Ecco chi sono i candidati e le liste a loro collegate ... corrierefiorentino.corriere.it