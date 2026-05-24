Elezioni comunali 2026 Capraia al voto per la scelta del sindaco | candidati affluenza alle urne e risultati

In tre capoluoghi toscani si torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i consigli comunali. Complessivamente, oltre sei milioni di italiani sono chiamati a votare nelle elezioni amministrative del 2026, che coinvolgono anche venti comuni della regione. La data delle consultazioni e i risultati definitivi saranno comunicati successivamente.

Oltre sei milioni di italiani al voto per le elezioni amministrative 2026 che interesseranno anche venti comuni della Toscana, tra cui tre capoluoghi di provincia (Pistoia, Arezzo e Prato), dove si torna alle urne per il rinnovo dei consigli comunali e la scelta del sindaco. Urne aperte domenica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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Amministrative 2026. Focus su prato, Pistoia, Arezzo e Viareggio

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