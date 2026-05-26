Alle 7 di lunedì 25 maggio, i seggi sono stati riaperti per la seconda giornata di votazioni in quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. L’affluenza alle urne è risultata in diminuzione rispetto alla prima giornata. Sono già stati eletti alcuni sindaci, ma i dati ufficiali sull’affluenza complessiva non sono ancora stati comunicati. La giornata di voto prosegue con i cittadini chiamati alle urne.

I seggi elettorali hanno riaperto alle ore 7 di lunedì 25 maggio per la seconda giornata di votazioni che coinvolge quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi di provincia. Oltre sei milioni di elettori sono chiamati alle urne per decidere i nuovi sindaci e i consiglieri comunali, con lo spoglio previsto subito dopo la chiusura dei seggi fissata per le ore 15. Il dato sull’affluenza registrato nella giornata di ieri indica una tendenza preoccupante per la partecipazione democratica locale. Il tasso di adesizione al voto si è fermato al 34,5%, un valore che risulta in calo rispetto ai risultati delle precedenti tornate elettorali. Questa contrazione del numero di cittadini che si recano ai seggi mette in luce una crescente distanza tra l’elettorato e le istituzioni amministrative di prossimità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni comunali: affluenza in calo e primi sindaci già eletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni amministrative, affluenza in calo

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali Puglia: cala l'affluenza, alle urne 63%, già eletti sindaci Martano e RuffanoAlle urne in Puglia si è recato il 63% degli elettori, con 54 Comuni coinvolti e oltre 743mila persone chiamate alle urne.

Elezioni comunali in Puglia, affluenza definitiva alle 23: alle urne il 51,21% degli elettori. Tiene il trend, ma è lieve calo. Due sindaci elettiAlle 23, l’affluenza definitiva alle urne in Puglia si attesta al 51,21%, con un lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, affluenza definitiva al 60,1%; Elezioni Amministrative 2026, affluenza alle ore 12:00; Elezioni comunali: affluenza al voto; Elezioni comunali: dati su affluenza e spoglio in tempo reale.

Elezioni comunali, affluenza in calo e scrutini a rilento: Colleferro al Pd, Albano a destra roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Le elezioni amministrative del 2026 sono ormai alle porte: con la guida elaborata da ANCI, prende forma il quadro operativo che accompagnerà Comuni, candidati, segretari comunali e uffici elettorali verso il voto del 24 e 25 maggio, con eventuali ballottaggi f reddit

Elezioni comunali 2026, urne aperte fino alle 15: affluenza in calo al 46,3%Oltre 6,6 milioni di italiani coinvolti nelle elezioni comunali 2026 per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: attenzione puntata sui 18 capoluoghi al voto e sull’affluenza, in calo rispetto alla ... notizie.it

Elezioni comunali in Bergamasca: alle 23 affluenza al 45,59% - Tutti gli aggiornamentiArrivano i primi dati sull’affluenza alle 12 di domenica 24 maggio nei Comuni della Bergamasca interessati al voto. Sono 36 mila i bergamaschi chiamati a votare in 14 paesi. ecodibergamo.it