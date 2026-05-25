Alle urne in Puglia si è recato il 63% degli elettori, con 54 Comuni coinvolti e oltre 743mila persone chiamate alle urne. Sono stati già eletti i sindaci di Martano e Ruffano, due dei comuni interessati. I dati ufficiali sull’affluenza sono stati resi noti nelle prime ore dello scrutinio. La partecipazione degli elettori si è ridotta rispetto alle consultazioni precedenti.

Primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni amministrative che vedono coinvolti 54 Comuni della regione, per un bacino complessivo di oltre 743mila elettori. Nei 17 centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio è già fissato per il 7 e l'8 giugno. Tra i territori al voto spiccano 11 Comuni attualmente commissariati e due importanti capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria e Trani. In tutta la regione, la percentuale media dei votanti alle ore 15 è del 63,68, contro il 66,37% dell'ultima tornata. A Bari ci si attesta sul 62,68, nella Bat sul 66,08, con Andria al 66% e Trani al 65%. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Elezioni comunali Puglia: cala l'affluenza, alle urne 63%, già eletti sindaci Martano e Ruffano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni comunali in Puglia, affluenza alle 19:00: alle urne il 36,13% degli elettori. Crollo rispetto al passato. Ci sono già due sindaci elettiAlle 19:00, l’affluenza alle urne in Puglia è del 36,13%, con un calo rispetto alle precedenti consultazioni.

Elezioni comunali in Puglia, affluenza definitiva alle 23: alle urne il 51,21% degli elettori. Tiene il trend, ma è lieve calo. Due sindaci elettiAlle 23, l’affluenza definitiva alle urne in Puglia si attesta al 51,21%, con un lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni.

Temi più discussi: Elezioni 24 e 25 maggio 2026, alle urne 54 Comuni in Puglia: dove si vota, gli orari e come seguire lo spoglio; Elezioni amministrative, come si vota: la scheda elettorale, le preferenze e il voto disgiunto (dove si può). La guida; Tutte le testate impegnate nel racconto delle Amministrative 2026; Amministrative, alle 12 in Puglia affluenza quasi al 16%.

Elezioni comunali, risultati in diretta. Proiezioni: De Luca e Cannizzaro al primo turnoElezioni comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta minuto per minuto. Interessati quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande ... leggo.it

Lo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali 2026, exit poll: Cdx avanti a Venezia, De Luca a Salerno. LIVE ... tg24.sky.it