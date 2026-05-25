Elezioni comunali in Puglia affluenza definitiva alle 23 | alle urne il 51,21% degli elettori Tiene il trend ma è lieve calo Due sindaci eletti

Alle 23, l’affluenza definitiva alle urne in Puglia si attesta al 51,21%, con un lieve calo rispetto alle precedenti consultazioni. Sono stati eletti due sindaci in altri 54 Comuni della regione, coinvolgendo oltre 743mila elettori. I dati ufficiali indicano che la partecipazione si mantiene su un trend stabile, anche se leggermente inferiore. Le operazioni di voto si sono concluse in tutta la regione, con le schede già in fase di scrutinio.

Primi dati ufficiali sull'affluenza alle urne in Puglia per le elezioni amministrative che vedono coinvolti 54 Comuni della regione, per un bacino complessivo di oltre 743mila elettori. Nei 17 centri con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, l'eventuale turno di ballottaggio è già fissato per il 7 e l'8 giugno. Tra i territori al voto spiccano 11 Comuni attualmente commissariati e due importanti capoluoghi della provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria e Trani. In tutta la regione, la percentuale media dei votanti alle ore 19:00 si attesta al 36,13%. Il confronto con la precedente tornata elettorale, alla stessa ora, evidenzia un calo drastico: un dato che fotografa una minore urgenza o un progressivo distacco dalle urne da parte dell'elettorato pugliese in questa fascia della giornata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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