Elezioni comunali a San Benedetto per Mozzoni sindaco la festa è già iniziata anche se manca una sezione | Ora torniamo regina delle Marche ? Gli aggiornamenti
A San Benedetto, le elezioni comunali si sono concluse con la vittoria di Nicola Mozzoni, albergatore e già presidente di un'associazione di categoria. La sua candidatura ha ottenuto il supporto della coalizione di centrodestra. La vittoria è stata annunciata prima della chiusura di tutte le sezioni, e Mozzoni ha già iniziato a organizzare i primi passi da sindaco. La città si prepara a un nuovo mandato dopo le dimissioni anticipate dell'amministrazione precedente.
Elezioni comunali a San Benedetto, dopo l'epilogo anzitempo della giunta Spazzafumo, la città ha affidato le chiavi a Nicola Mozzoni, albergatore, già presidente degli albergatori Riviera delle Palme. Un risultato subito netto, chiaro, importante ancora prima dello spoglio definitivo. «Ho vissuto la campagna elettorale in mezzo alla gente - ha detto Mozzoni -, quella gente che vuole far ripartire la città. Non sono mancati i colpi bassi. Ci sono problemi da affrontare ma da qui a 5 anni dobbiamo lavorare per tornare ad essere la regina delle Marche» . 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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