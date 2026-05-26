Elezioni comunali a San Benedetto per Mozzoni sindaco la festa è già iniziata anche se manca una sezione | Ora torniamo regina delle Marche ? Gli aggiornamenti

Notizia in breve

A San Benedetto, le elezioni comunali si sono concluse con la vittoria di Nicola Mozzoni, albergatore e già presidente di un'associazione di categoria. La sua candidatura ha ottenuto il supporto della coalizione di centrodestra. La vittoria è stata annunciata prima della chiusura di tutte le sezioni, e Mozzoni ha già iniziato a organizzare i primi passi da sindaco. La città si prepara a un nuovo mandato dopo le dimissioni anticipate dell'amministrazione precedente.