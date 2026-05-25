Elezioni comunali a San Benedetto per Mozzoni sindaco la festa è già iniziata ? Gli aggiornamenti
A San Benedetto, Nicola Mozzoni è stato eletto sindaco dopo la caduta della precedente giunta. L’albergatore e ex presidente di un’associazione di categoria ha ottenuto il mandato alle elezioni comunali. La città ha già iniziato a seguire il nuovo corso amministrativo. La campagna elettorale si è conclusa con la vittoria di Mozzoni, che ora guida il municipio. Non sono stati segnalati incidenti o contestazioni durante lo scrutinio.
Elezioni comunali a San Benedetto, dopo l'epilogo anzitempo della giunta Spazzafumo, la città ha affidato le chiavi a Nicola Mozzoni, albergatore, già presidente degli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Elezioni a San Benedetto: la presentazione di Nicola Mozzoni
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