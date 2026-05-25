Elezioni comunali a San Benedetto per Mozzoni sindaco manca solo l' ufficialità ? Gli aggiornamenti
A San Benedetto, le elezioni comunali si sono concluse con la vittoria di Nicola Mozzoni, albergatore e ex presidente di un'associazione di categoria. La conferma ufficiale della sua nomina a sindaco è attesa, dopo la fine anticipata della giunta precedente. La città ha affidato a Mozzoni il ruolo di guida amministrativa, in seguito alle consultazioni elettorali che si sono svolte recentemente. La comunicazione ufficiale sulla sua nomina non è ancora arrivata.
Elezioni comunali a San Benedetto, dopo l'epilogo anzitempo della giunta Spazzafumo, la città ha affidato le chiavi a Nicola Mozzoni, albergatore, già presidente degli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Elezioni a San Benedetto: la presentazione di Nicola Mozzoni
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