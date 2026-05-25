Elezioni comunali a Fermo Scarfini 53% aspetta solo l' ufficialità per diventare subito sindaco | Scelta la fermanità la dedica a mio padre ? Gli aggiornamenti

A Fermo, l'esito delle elezioni comunali si avvicina alla conferma: con il 53% dei voti, Alberto Scarfini si appresta a diventare sindaco, in attesa dell'ufficialità. Scarfini, 46 anni, avvocato e già assessore al bilancio e alle politiche, ha ottenuto il risultato più alto tra i candidati. La sua candidatura è stata sostenuta da una lista locale, senza altri candidati che abbiano superato la soglia di voto. Gli aggiornamenti ufficiali sono attesi nelle prossime ore.

Elezioni comunali a Fermo, capoluogo di provincia, il laboratorio marchigiano ha un solo vincitore: Alberto Scarfini, 46 anni, avvocato, già assessore comunale al bilancio, politiche giovanili e sport, ideale linea di collegamento del sindaco uscente Paolo Calcinaro, oggi assessore regionale alla Sanità, capace di indossare la fascia tricolore senza ballottaggio. Si attendono solo i risultati definitivi. «Sono contentissimo - ha detto Scarfini - aspettiamo solo la sicurezza per rispetto dei numeri. Non bci aspettavamo subito un risultato così al primo turno. Ma sapevo che avevamo lavorato bene, quando siamo scesi in città. Fermo ha scelto la fermanità, ha scelto lavoro importante, sapremo innovarlo ma dove partire. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Elezioni comunali a Fermo, Scarfini (53%) aspetta solo l'ufficialità per diventare subito sindaco: «Scelta la fermanità» ? Gli aggiornamentiA Fermo, Alberto Scarfini ha ottenuto il 53% dei voti alle elezioni comunali e attende l’ufficialità per essere proclamato sindaco.

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