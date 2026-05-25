Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, il candidato Cannizzaro ha ottenuto una vittoria netta al primo turno. La città ha votato il 24 e 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco, sostituendo l’attuale amministratore. I risultati dei primi exit poll indicano già una vittoria certa per Cannizzaro, che ha superato la soglia necessaria per evitare il ballottaggio. La sfida elettorale si è conclusa prima dello scrutinio ufficiale.

Reggio Calabria è chiamata a eleggere il successore di Giuseppe Falcomatà. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio nella città calabrese sono tra le più attese di tutta la tornata elettorale di questa primavera, con una sfida che però è già chiusa sin dai primi exit poll. Il candidato del centrodestra, Francesco Cannizzaro, stravince infatti al primo turno, sfiorando il 70% dei consensi, stando alle proiezioni. Qui è possibile seguire in diretta i risultati della sfida. Elezioni comunali Reggio Calabria, i risultati in diretta. Ore 17.05: Le seconde proiezioni confermano la netta vittoria di Francesco Cannizzaro e del centrodestra, stimati al 69,9%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali Reggio Calabria, i risultati in diretta: Cannizzaro stravince al primo turno

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Elezioni Comunali 24 e 25 maggio 2026, i risultati in diretta, le preferenze e gli exit pool

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