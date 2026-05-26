Elezioni comunali 2026 Trecate al ballottaggio | Non ci saranno alleanze

Una certezza, no alle alleanze. Così avevano dichiarato tutti e tre i candidati sindaco della città di Trecate in caso di ballottaggio in occasione di un confronto elettorale organizzato proprio in città prima del voto dal giornale della parrocchia locale "Bollettino trecatese".“Non possiamo fare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Confronto tra candidati sindaco a Trecate - Elezioni comunali 2026

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