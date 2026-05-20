Comunali chiusure al vetriolo Ballottaggio; nessuno cede sulle alleanze

Le ultime ore di campagna elettorale ad Avellino sono caratterizzate da uno scontro acceso tra i candidati, con dichiarazioni dure e senza mezze misure. In vista del ballottaggio previsto per il 24 e 25 maggio, nessuno dei contendenti sembra intenzionato a cedere sulle alleanze, rafforzando le rispettive posizioni e rendendo il clima ancora più teso. La campagna si avvia alla conclusione con un’atmosfera di confronto serrato tra le parti coinvolte.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ultime ore di campagna elettorale ad Avellino prima del voto del 24 e 25 maggio. I tre candidati a sindaco — Laura Nargi, Gianluca Festa e Nello Pizza — si preparano alle manifestazioni conclusive di una sfida che, giorno dopo giorno, si è trasformata in un confronto politico senza esclusione di colpi e con il ballottaggio sempre più probabile. La prima a chiudere sarà Laura Nargi, che ha scelto giovedì 21 maggio per l’evento finale della sua campagna. Una decisione letta anche come volontà di evitare la concomitanza con le celebrazioni dedicate a Santa Rita, particolarmente sentite in città e in Irpinia. L’ex sindaca arriva all’ultimo sprint sostenuta da cinque liste civiche e da alcuni riferimenti del centrodestra ma senza simboli ufficiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunali, chiusure al vetriolo. Ballottaggio; nessuno cede sulle alleanze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Nicola: Natale sfida il ballottaggio con un mosaico di alleanzeA San Nicola alla Strada la corsa alle elezioni comunali si infuria, con la coalizione guidata da Maria Natale che cerca di blindare il primo turno... Leggi anche: Elezioni comunali 2026, al Sud il campo è sparso: poche alleanze a sinistra. E De Luca non ha rivali