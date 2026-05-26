Durante le elezioni comunali del 2026, alcuni candidati noti hanno ottenuto risultati molto bassi. Tra questi, un avvocato a Vigevano ha raccolto lo 0,98% dei voti, mentre in Puglia Rocco Casalino ha registrato un risultato analogo. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente, senza che ci siano stati altri sviluppi o commenti ufficiali. La tornata elettorale ha coinvolto diverse località, tra cui alcuni candidati già conosciuti a livello nazionale.

Tra i Comuni interessati dalla tornata amministrativa del 2026 figuravano anche alcuni candidati già noti al pubblico nazionale. Uno di questi era Massimo Lovati, l’ex legale di Andrea Sempio - unico indagato nel caso Garlasco - che ha scelto di scendere direttamente in politica candidandosi a sinda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali 2026, tra i candidati sindaci flop per l’avv Lovati a Vigevano (0,98%) e Rocco Casalino in Puglia

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Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota

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