Elezioni Comunali 2026 reazione di Cacciari dopo la vittoria di De Luca a Salerno | C' è chi è cocainomane

Il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, ha commentato le elezioni Comunali 2026 del 24 e 25 maggio. Su Vincenzo De Luca che sarà sindaco di Salerno per la quinta volta, il saggista e opinionista non le ha mandate a dire: “Cose da manicomio. Ma questi sono vizi: c’è chi è cocainomane e chi vuole fare il politico a vita“. Elezioni Comunali 2026, il commento di Massimo Cacciari Cacciari su De Luca: "C'è chi è cocainomane." Cacciari duro su Andrea Martella Campo largo, Vannacci e Meloni Elezioni Comunali 2026, il commento di Massimo Cacciari Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Cacciari ha commentato i risultati delle ultime elezioni Comunali 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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