Il prossimo fine settimana si terranno in tutta Italia le elezioni comunali, con 894 Comuni chiamati alle urne tra domenica 24 e lunedì 25 maggio. Tra i candidati più noti ci sono un politico che tenta di confermarsi in città e otto persone che si contendono la guida di una città importante. Le urne saranno aperte per due giorni consecutivi, coinvolgendo un ampio numero di cittadini nelle scelte amministrative locali. Le consultazioni riguarderanno diverse aree del Paese, con varie sfide politiche e candidati in corsa.

Sono 894 i Comuni al voto in Italia per le elezioni in programma domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Di questi 121 sono Comuni superiori a 15mila abitanti (di cui 18 capoluoghi) e 773 i Comuni pari o inferiori a 15mila abitanti. Occhi puntati, tra le grandi città al voto, su Venezia per il dopo Brugnaro e Salerno, dove torna Vincenzo De Luca. Elezioni comunali 2026. I candidati a Venezia. A Venezia sono otto gli aspiranti sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono: Simone Venturini, candidato per il centrodestra, con una coalizione formata dai principali partiti di centrodestra e da una lista civica. Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni comunali 2026, De Luca ci riprova a Salerno. A Venezia 8 in corsa per il dopo Brugnaro

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