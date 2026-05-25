Elezioni comunali centrodestra avanti a Reggio Calabria e Venezia De Luca vede la vittoria a Salerno

Il centrodestra ha ottenuto i risultati più alti a Reggio Calabria e Venezia, secondo i dati delle elezioni comunali. A Salerno, l'ex presidente della regione Campania ha dichiarato di aspettarsi la vittoria al primo turno nella città che ha amministrato per molti anni. I risultati ufficiali indicano una tendenza chiara nei due capoluoghi e una possibile conferma a Salerno. I dati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, mentre l'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca vede la vittoria al primo turno a Salerno, città che ha guidato per moltissimi anni. Sono questi i primi risultati che emergono dagli exit poll delle elezioni comunali 2026, l'ultimo. 🔗 Leggi su Today.it

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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