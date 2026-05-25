A poche ore dall’inizio dello spoglio, i risultati indicano che il centrodestra guida nelle città di Venezia e Reggio Calabria, mentre il candidato sostenuto dal centrosinistra ottiene la vittoria a Salerno. I dati ufficiali mostrano un vantaggio consistente per i candidati di destra nelle due città del nord e del sud, con percentuali superiori a quelle di partenza. A Salerno, invece, il candidato di area progressista si è affermato con un margine più ampio rispetto alle aspettative.

A qualche ora dall’inizio dello spoglio per le elezioni amministrative, si delinea un quadro positivo per il centrodestra, che sembra confermare e in alcuni casi ampliare i propri risultati rispetto alla vigilia. Meno incoraggiante, ma ormai questo non è più una novità, il dato sull’affluenza. Dove si è votato. Al Nord la partita più suggestiva era quella di Venezia, dove il centrodestra ha tentato di difendere l’eredità di Luigi Brugnaro, sindaco uscente, schierando il suo assessore Simone Venturini, contro il senatore Pd Andrea Martella. Al Sud, gli occhi erano puntati su Salerno, dove l’ex governatore Vincenzo De Luca ha tentato di riconquistare la città dove fu eletto sindaco per la prima volta nel 1993. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Elezioni amministrative: Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca trionfa a Salerno

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Elezioni comunali 2026, exit poll: a Venezia avanti il centrodestra, De Luca trionfa a Salerno

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