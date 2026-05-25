Durante le elezioni comunali del 2026, la premier ha commentato sui social che la sinistra continua a rimandare il crollo della destra. Nel frattempo, un esponente di maggioranza ha criticato il leader della sinistra, senza fare riferimenti diretti. I risultati delle votazioni sono stati commentati con toni opposti tra i rappresentanti dei diversi schieramenti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa sulle prossime mosse politiche.

Il centrodestra commenta i risultati positivi delle Comunali. Anche Giorgia Meloni è intervenuta, prima augurando buon lavoro ai sindaci eletti, per poi lanciare una frecciatina alle opposizioni. Sui social scrive: “E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”. Commenti simili da parte di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione e deputato di Fratelli d’Italia, e Matteo Salvini, che ringrazia per la fiducia riposta nella Lega. Elezioni comunali: il commento di Giorgia Meloni Il commento di Donzelli Dove sta vincendo il centrosinistra? Elezioni comunali: il commento di Giorgia Meloni Mentre si contano i voti, arrivano i primi commenti dove il risultato è già certo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elezioni Comunali 2026, Giorgia Meloni provoca la sinistra: "Anche oggi rimandiamo il crollo della destra"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comunali, Meloni: «E anche oggi l'annunciato crollo del centrodestra si rimanda a domani»

Notizie e thread social correlati

Comunali, il centrodestra vince la sfida di Venezia e conquista Reggio Calabria. Meloni esulta: “Anche oggi rimandiamo il crollo a domani”Il centrodestra ha ottenuto vittorie nelle elezioni comunali di Venezia e Reggio Calabria.

Amministrative, Meloni: “Anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani”Durante lo spoglio delle elezioni comunali 2026, la presidente del Consiglio ha affermato che il centrodestra ha subito un ulteriore risultato...

Temi più discussi: Elezioni comunali: oltre 6,6 milioni di italiani al voto oggi e domani; Lazio, dove e quando si vota per le elezioni 2026: alle urne 37 Comuni, cinque candidati sindaco a Fondi; Elezioni comunali 2026: sfida aperta e test nazionale per Meloni e Schlein, ecco le città chiave del voto; Elezioni comunali 2026 in provincia di Brescia, affluenza definitiva al 57,4% i Comuni e i candidati sindaco.

#ElezioniComunali2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta: a Reggio Calabria trionfa Cannizzaro, a Salerno vittoria di De Luca. Meloni: Vincere a Venezia sarebbe miracoloLe elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati dello spoglio dopo la chiusura dei seggi: i primi exit poll e le prime proiezioni (dati reali) danno in vantaggio il centrodestra con Venturini a V ... fanpage.it

Reazioni alle comunali 2026, Meloni: Crollo del centrodestra rimandato a domani. Salvini: La Lega avanza. Il Pd: Non siamo soddisfattiLe prime analisi del voto amministrativo, Forza Italia: Nel 99% dei casi il centrodestra si è presentato unito. quotidiano.net