Il centrodestra ha ottenuto vittorie significative a Venezia e Reggio Calabria durante le elezioni comunali del 2026. A Venezia, il centrodestra si è imposto, mentre a Reggio Calabria ha ottenuto un risultato schiacciante. Il centrosinistra, sebbene abbia mantenuto alcune posizioni, non ha raggiunto le percentuali sperate. La tornata elettorale rappresenta l’ultima prima delle elezioni politiche. La leader di un partito di centrodestra ha commentato che il “crollo è stato rimandato”.

Il centrodestra tiene quasi ovunque, vince a Venezia e trionfa a Reggio Calabria. E se il centrosinistra non va male, non raggiunge però le percentuali sperate nella sfida delle amministrative 2026 che rappresenta l’ultima tornata elettorale prima delle politiche. Netto il calo dell’affluenza, che con il 60% scende di cinque punti rispetto alle precedenti elezioni. Venezia e Reggio Calabria, l’esultanza della maggioranza di governo. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini, due volte assessore con Luigi Brugnaro, vince al primo turno (52,8% risultato parziale) staccando di oltre 15 punti Andrea Martella, che con il centrosinistra si ferma al 23,3%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Comunali 2026, exploit del Cdx a Venezia e Reggio Calabria. Meloni: “Crollo rimandato”

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