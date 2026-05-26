Elezioni comunali 2026 | le 5 donne più votate a Salerno la preferita è la De Roberto

Alle elezioni comunali del 2026 a Salerno, Paola De Roberto ha ricevuto 1.631 preferenze, risultando la candidata donna più votata. È candidata con il gruppo Salerno per i Giovani e sostiene il sindaco in carica. La sua preferenza la colloca in testa tra le donne che hanno ottenuto i maggiori consensi alle urne. Le altre quattro donne più votate non sono state specificate. La lista completa dei risultati femminili non è ancora stata resa pubblica.

Ha ottenuto 1.631 preferenze, Paola De Roberto (foto in alto ndr), candidata con Salerno per i Giovani, affermandosi come donna più votata, a sostegno del sindaco Vincenzo De Luca. “La mia è la nostra vittoria. Un risultato eccezionale. Per me inaspettato. Ha vinto la forza dello stare insieme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Come votare alle Elezioni Comunali 2026 di Laveno Mombello.

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