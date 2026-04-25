Elezioni Comunali 2026 le partite dei capoluoghi | De Luca rivuole Salerno ad Avellino è corsa a tre

Tra circa un mese si terranno le elezioni comunali in 90 comuni della regione, ma le attenzioni sono concentrate soprattutto su Salerno e Avellino. A Salerno, il sindaco uscente ha deciso di candidarsi nuovamente, mentre ad Avellino si sfidano tre candidati per la fascia di primo cittadino. La campagna elettorale è in pieno svolgimento e i seggi si preparano ad accogliere gli elettori.

Sono 90 i comuni campani al voto tra un mese anche se i riflettori saranno puntati maggiormente sui due capoluoghi: Salerno ed Avellino. L’esito delle urne non determinerà, quasi sicuramente, scenari nuovi per la politica ma i due capoluoghi rappresentano due casi atipici per il centrosinistra: unito in Irpinia, spaccato, anzi spaccatissimo, a Salerno dove l’ex governatore De Luca, dopo aver spinto alle dimissioni il suo ex capostaff (il dem Enzo Napoli) prima della sua scadenza naturale, punta a diventare sindaco per la quinta volta. Al contrario il centrodestra si è ricompattato last minute a Salerno ma non ad Avellino dove la Lega appoggia un altro nome.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Elezioni Comunali 2026, le partite dei capoluoghi: De Luca rivuole Salerno, ad Avellino è corsa a tre Notizie correlate Leggi anche: **Comunali: da Venezia a Reggio Calabria, mappa capoluoghi al voto, De Luca in corsa a Salerno** Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di FuorniVincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni comunali 2026, le informazioni per la presentazione delle candidature; Par condicio elezioni amministrative 2026; Messina. Elezioni amministrative 24 e 25 maggio 2026: giorni e orari per la presentazione delle liste elettorali al Comune. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni comunali 2026, tutti i NOMI dei candidati sindaco dei comuni al voto in provincia di Reggio CalabriaLe elezioni comunali del 2026 si avvicinano e, con esse, cresce la tensione politica in tutta la provincia di Reggio Calabria. In numerosi comuni, i cittadini saranno chiamati a scegliere il proprio s ... strettoweb.com Elezioni Comunali Salerno 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste - facebook.com facebook