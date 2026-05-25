Elezioni comunali 2026 | Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia | DIRETTA

Durante le elezioni comunali del 24 e 25 maggio, Simone Venturini, candidato del centrodestra, ha ottenuto la vittoria al primo turno e diventerà il nuovo sindaco di Venezia. La sua candidatura ha superato gli altri concorrenti con una maggioranza di voti. La proclamazione ufficiale è avvenuta subito dopo la chiusura delle urne, confermando il suo incarico per il prossimo mandato.

Simone Venturini, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni del 24 e 25 maggio al primo turno ed è il nuovo sindaco di Venezia. In serata il candidato del centrosinistra, Andrea Martella, ha ammesso la sconfitta e si è congratulato con l'avversario. In provincia si è votato anche a Torre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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7INPUNTO SIMONE VENTURINI - candidato a Sindaco di Venezia coalizione di centrodestra

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