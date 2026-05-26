Elezioni Comunali 2026 i dati definitivi | a Venezia Venturini sindaco con il 51,03% a Reggio Calabria Cannizzaro con il 65,68%

Alle elezioni comunali del 2026, i risultati definitivi mostrano che a Venezia, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51,03% delle preferenze, risultando eletto sindaco. A Reggio Calabria, il candidato con il maggior numero di voti ha raggiunto il 65,68%. I dati sono stati ufficializzati dopo lo scrutinio completo delle schede.

A scrutini terminati, Simone Venturini, candidato del centrodestra è eletto sindaco di Venezia con il 51,03% delle preferenze e un totale di 56.344 voti. Dietro di lui Andrea Martella, candidato del centrosinistra Andrea Martella, con il 39,21% delle preferenze e 43.294 voti. Michele Boldrini è terzo con il 3,44% di preferenze e 3.795 voti. Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 260526 07:50 Fine diretta: 260526 23:00 07:56 260526 Definitivi Reggio Calabria, Cannizzaro sindaco con il 65,68% A scrutini terminati, Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è eletto sindaco di Reggio Calabria con il 65,68% delle preferenze e 59.214 voti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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