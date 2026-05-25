Alle ore 23, i dati delle proiezioni indicano il centrodestra in vantaggio a Venezia con una percentuale tra il 47 e il 51 per cento e a Reggio Calabria tra il 64 e il 68 per cento. Sono 18 i capoluoghi di regione coinvolti e circa 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne. I risultati ufficiali delle elezioni comunali 2026 sono attesi nelle prossime ore.

18 i capoluoghi di regione coinvolti, 6,6 milioni di italiani chiamati al voto Le elezioni comunali 2026 si sono concluse. Ecco allora proiezioni in tempo reale e risultati su questa tornata elettorale che ha visto tra le altre cose al voto 18 capoluoghi di regione: a Venezia il centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni comunali 2026, proiezioni in tempo reale e risultati: cdx avanti a Venezia (47-51%) e a Reggio Calabria (64-68%)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni comunali 2026: c'è la data

Notizie e thread social correlati

Elezioni Comunali a Venezia, gli exit poll: Venturini (cdx) 47-51%, Martella (campo largo) 40-44%Gli exit poll delle elezioni comunali a Venezia indicano una vittoria per il candidato di centrodestra con una percentuale tra il 47% e il 51%.

Elezioni comunali, i risultati in diretta: per gli exit poll destra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca a SalernoNelle urne sono stati circa 6,2 milioni di cittadini italiani chiamati a votare in 743 Comuni, tra cui 118 con più di 15mila abitanti e 17 capoluoghi...

Temi più discussi: Elezioni comunali: risultati, exit poll, proiezioni e dove seguirli in diretta. La guida completa al voto; Elezioni comunali: risultati, exit poll, proiezioni e dove seguirli in diretta. La guida completa al voto; Reggio Calabria, comunali: le proiezioni sui flussi di voto indicano un vantaggio netto del centrodestra; Elezioni comunali i risultati in diretta | affluenza si ferma al 46,3% exit poll e proiezioni dopo le 15.

Elezioni comunali 2026, risultati e exit poll in diretta: a Venezia avanti Venturini (Cdx), a Reggio Calabria in vantaggio Cannizzaro (Cdx)Le elezioni comunali 2026 in diretta con i risultati definitivi dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15: subito dopo attesi i primi exit poll e proiezioni. Urne ancora aperte per le amministrative in ... fanpage.it

#Elezioniamministrative2026 - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Sondaggi exit poll Elezioni Comunali 2026 | Risultati Venezia Reggio Calabria Lecco Salerno: chi può vincereVerso i risultati delle Elezioni Comunali 2026: exit poll, proiezioni e sondaggi sulle Amministrative. Cdx avanti a Reggio, Campo largo a Venezia VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2026: ... ilsussidiario.net