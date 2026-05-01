Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Più di Così

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Molfetta, è stata presentata la lista Più di Così con diversi candidati. Tra i nomi presenti ci sono Maria Serena Adesso, Gianluca Andriani, Silvia Argentiere e Miriana Bellifemine, insieme a Cosimo Bufi e Giordano Mauro Domenico Bufi. La lista include anche Angelantonio Campo, Marilena Carabellese, Patrizia Ciannamea e Giada Maria Anna De Ruvo, oltre a Damiano De Virgilio, Carlo Maria Gervasio, Valentina Mastropasqua, Ettore Minutillo, Alessia Molla e Gabriele.

Maria Serena AdessoGianluca AndrianiSilvia ArgentiereMiriana BellifemineCosimo BufiGiordano Mauro Domenico BufiAngelantonio CampoMarilena CarabellesePatrizia CiannameaGiada Maria Anna De RuvoDamiano De VirgilioCarlo Maria GervasioValentina MastropasquaEttore MinutilloAlessia MollaGabriele.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; A Modugno il campo largo scommette su Lomoro: Grande prova di coraggio; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Amministrative Molfetta: ecco le liste e i nomi dei candidati al consiglio comunale. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it "Io più di così non posso correre, sennò poi in Giappone ce vado co' la carrozzina" CHANEL #PECHINOEXPRESS x.com Il finestrino lato passeggero, più di così non scende Anche a voi - facebook.com facebook